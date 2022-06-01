Директория на компаниите
Aya Healthcare
Aya Healthcare Заплати

Заплатата в Aya Healthcare варира от $110,744 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $237,180 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Aya Healthcare. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $175K

Full-Stack софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $165K
Продуктов дизайнер
$111K

Проектен мениджър
$131K
Рекрутър
$146K
Мениджър на софтуерно инженерство
$237K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Aya Healthcare е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $237,180. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aya Healthcare е $155,481.

