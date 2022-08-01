Директория на компаниите
AXS
AXS Заплати

Заплатата в AXS варира от $99,500 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $198,990 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на AXS. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $113K
Софтуерен инженер
Median $105K
Клиентско обслужване
$99.5K

Аналитик данни
$119K
Мениджър софтуерно инженерство
$199K
ЧЗВ

The highest paying role reported at AXS is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AXS is $113,000.

