Axonius Заплати

Заплатата в Axonius варира от $81,846 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $159,200 за Маркетингови операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Axonius. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $140K

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $144K
Маркетингови операции
$159K

Продуктов мениджър
$127K
Рекрутър
$81.8K
ЧЗВ

El puesto con mayor remuneración reportado en Axonius es Маркетингови операции at the Common Range Average level con una compensación total anual de $159,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Axonius es $140,480.

Други ресурси