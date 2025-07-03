Директория на компаниите
Avid
Avid Заплати

Заплатата в Avid варира от $72,823 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $162,787 за Проектен мениджър в горния край.

$160K

Продуктов дизайнер
$139K
Проектен мениджър
$163K
Софтуерен инженер
$72.8K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Avid הוא Проектен мениджър at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $162,787. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Avid הוא $139,300.

