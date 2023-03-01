Директория на компаниите
Avetta
Работите тук? Заявете вашата компания

Avetta Заплати

Заплатата в Avetta варира от $100,284 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $402,000 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Avetta. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $132K
Мениджър анализ на данни
$402K
Продуктов мениджър
$137K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Проектен мениджър
$100K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Najbolje plačana pozicija pri Avetta je Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $402,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Avetta je $134,600.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Avetta

Свързани компании

  • PayPal
  • Roblox
  • Airbnb
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси