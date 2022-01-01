Директория на компаниите
Avenue Code
Avenue Code Заплати

Заплатата в Avenue Code варира от $22,038 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $201,000 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Avenue Code. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $30.1K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $95.9K
Бизнес аналитик
$111K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

Продуктов дизайнер
$39.6K
Проектен мениджър
$201K
Рекрутър
$22K
Мениджър софтуерно инженерство
$52.3K
Архитект на решения
$71.6K
УИ изследовател
$135K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Avenue Code е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Avenue Code е $71,640.

