Aventiv Technologies Заплати

Заплатата в Aventiv Technologies варира от $37,688 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $145,725 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Aventiv Technologies. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Операции клиентско обслужване
$114K
Софтуерен инженер
$37.7K
Архитект на решения
$146K

Технически програмен мениджър
$105K
ЧЗВ

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Aventiv Technologies on Архитект на решения at the Common Range Average level aastase kogutasuga $145,725. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aventiv Technologies keskmine aastane kogutasu on $109,282.

