Директория на компаниите
Avature
Avature Заплати

Заплатата в Avature варира от $2,841 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $119,400 за Копирайтър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Avature. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $20.1K
Копирайтър
$119K
Клиентско обслужване
$2.8K

Информационен технолог (ИТ)
$18.4K
Механичен инженер
$41.4K
Продуктов дизайнер
$28.3K
Продуктов мениджър
$52.4K
Проектен мениджър
$8.4K
Мениджър софтуерно инженерство
$64.9K
Архитект на решения
$77.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Avature е Копирайтър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $119,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Avature е $34,882.

