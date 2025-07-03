Директория на компаниите
Avantor
Avantor Заплати

Заплатата в Avantor варира от $119,761 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $234,969 за Аналитик по киберсигурност в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Avantor. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Продажби
Median $125K
Специалист по данни
$201K
Маркетинг
$179K

Механичен инженер
$120K
Продуктов мениджър
$151K
Аналитик по киберсигурност
$235K
Софтуерен инженер
$201K
ЧЗВ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Avantor je Аналитик по киберсигурност at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $234,969. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Avantor je $179,100.

