Avant
Avant Заплати

Диапазонът на заплатите на Avant варира от $99,500 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $306,626 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Avant. Последна актуализация: 8/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $150K
Продуктов мениджър
Median $110K
Анализатор на данни
$101K

Ръководител на експерти по данни
$307K
Експерт по данни
$181K
Продуктов дизайнер
$99.5K
Ръководител софтуерно инженерство
$285K
Най-високоплатената роля, докладвана в Avant, е Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $306,626. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Avant, е $150,000.

