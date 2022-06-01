Директория на компаниите
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Заплати

Диапазонът на заплатите на Avangrid Renewables варира от $84,280 в общо възнаграждение годишно за Експерт по данни в долния край до $142,100 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Avangrid Renewables. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Експерт по данни
$84.3K
Финансов анализатор
$129K
Софтуерен инженер
$142K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Avangrid Renewables, е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $142,100. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Avangrid Renewables, е $129,350.

