Ava Labs
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in New York City Area в Ava Labs възлиза на $225K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ava Labs. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
Общо годишно
$225K
Ниво
IC4
Основна
$175K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Ava Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Ava Labs in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $388,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ava Labs за позицията Софтуерен инженер in New York City Area е $236,000.

