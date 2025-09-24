Директория на компаниите
Ava Labs
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

Ava Labs Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Ava Labs възлиза на $255K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ava Labs. Последна актуализация: 9/24/2025

Средна заплата
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Общо годишно
$255K
Ниво
hidden
Основна
$205K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$50K
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Ava Labs?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Ava Labs in United States में Софтуерен инженер के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $340,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ava Labs में Софтуерен инженер भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $246,000 है।

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Ava Labs

Свързани компании

  • Square
  • Pinterest
  • Databricks
  • Roblox
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси