Директория на компаниите
Auvik Networks
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Auvik Networks Заплати

Диапазонът на заплатите на Auvik Networks варира от $47,916 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $239,700 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Auvik Networks. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Информационен технолог (ИТ)
$47.9K
Продуктов мениджър
$240K
Софтуерен инженер
$82.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ръководител софтуерно инженерство
$139K
Технически писар
$65.7K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Auvik Networks là Продуктов мениджър at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $239,700. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Auvik Networks là $82,488.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Auvik Networks

Свързани компании

  • Microsoft
  • PayPal
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Amazon
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси