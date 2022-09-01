Директория на компаниите
AutoTrader
Работите ли тук? Заявете вашата компания

AutoTrader Заплати

Диапазонът на заплатите на AutoTrader варира от $29,862 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $155,662 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AutoTrader . Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $64.8K
Обслужване на клиенти
$29.9K
Експерт по данни
$69.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Продуктов мениджър
$98.2K
Ръководител софтуерно инженерство
$156K
Архитект на решения
$105K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في AutoTrader هو Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $155,662. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في AutoTrader هو $83,961.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за AutoTrader

Свързани компании

  • SoFi
  • Apple
  • DoorDash
  • Square
  • Uber
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси