Директория на компаниите
Autodesk
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • УИ изследовател

  • Всички заплати в УИ изследовател

Autodesk УИ изследовател Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

CA$151K - CA$175K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още УИ изследовател заявки в Autodesk за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

CA$225K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани УИ изследовател оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИ изследовател в Autodesk in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$192,762. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Autodesk за позицията УИ изследовател in Canada е CA$132,827.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Autodesk

Свързани компании

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси