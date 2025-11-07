Директория на компаниите
Autodesk
Работите тук? Заявете вашата компания

Софтуерен инженер Ниво

Principal Engineer

Нива в Autodesk

Сравни нива
  1. Software Engineer 1Grade 8
  2. Software Engineer 2Grade 9
  3. Software Engineer 3Grade 10
    4. Покажи 7 Повече нива
Средно Годишно Обща компенсация
₹70,772
Основна заплата
₹3,919,591
Акционерен пакет ()
₹1,821,681
Бонус
₹398,552
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Най-нови заявки за заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Autodesk

Свързани компании

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси