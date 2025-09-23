Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Autodesk варира от $142K на year за P1 до $426K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $246K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
