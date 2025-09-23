Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в Autodesk варира от $122K на year за P1 до $292K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $147K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)
33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)
