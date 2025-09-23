Директория на компаниите
Autodesk
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Управленски консултант

  • Всички заплати в Управленски консултант

Autodesk Управленски консултант Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Управленски консултант in United States в Autodesk възлиза на $198K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Общо годишно
$198K
Ниво
-
Основна
$143K
Stock (/yr)
$35K
Бонус
$20K
Години в компанията
3 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Autodesk?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Управленски консултант оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Управленски консултант в Autodesk in United States е с годишно общо възнаграждение от $225,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Autodesk за позицията Управленски консултант in United States е $198,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Autodesk

Свързани компании

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси