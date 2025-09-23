Директория на компаниите
Autodesk
Медианният пакет за възнаграждение на Човешки ресурси in United States в Autodesk възлиза на $215K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Autodesk
Sr. HR Business Partner
San Francisco, CA
Общо годишно
$215K
Ниво
Senior Manager
Основна
$200K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$15K
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Autodesk?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (8.32% тримесечно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (8.32% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Човешки ресурси в Autodesk in United States е с годишно общо възнаграждение от $356,467. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Autodesk за позицията Човешки ресурси in United States е $215,000.

