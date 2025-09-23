Autodesk Бизнес аналитик Заплати

Възнаграждението за Бизнес аналитик in United States в Autodesk варира от $92.4K на year за P2 до $210K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $90K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025

График на придобиване Основен Алтернативен 1 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 33.30 % годишно ) 33.3 % ГОД 1 33.3 % ГОД 2 33.3 % ГОД 3 Тип акции RSU В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване: 33.3 % се придобива в 1st - ГОД ( 33.30 % годишно )

33.3 % се придобива в 2nd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

33.3 % се придобива в 3rd - ГОД ( 8.32 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Autodesk ?

