Autodesk
Autodesk Счетоводител Заплати

Средното общо възнаграждение за Счетоводител in United States в Autodesk варира от $41.5K до $59K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Autodesk. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

$47K - $53.5K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$41.5K$47K$53.5K$59K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Autodesk, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 3rd-ГОД (33.30% годишно)

Включени длъжности

Техникъл акаунтънт

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Autodesk in United States е с годишно общо възнаграждение от $59,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Autodesk за позицията Счетоводител in United States е $41,500.

