Auto Trader UK Заплати

Диапазонът на заплатите на Auto Trader UK варира от $53,657 в общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $126,968 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Auto Trader UK. Последна актуализация: 8/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $54.1K
Продажби
$53.7K
Ръководител софтуерно инженерство
$127K

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Auto Trader UK, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $126,968. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Auto Trader UK, е $54,086.

