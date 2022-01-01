Директория на компаниите
auticon
    Auticon, stylised as auticon, is an international information technology consulting firm that exclusively employs adults on the autism spectrum as Information technology consultants.

    https://auticon.com
    Уебсайт
    2011
    Година на основаване
    300
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

