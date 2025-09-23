Директория на компаниите
Auth0
  • Заплати
  • Мениджър софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър софтуерно инженерство

Auth0 Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър софтуерно инженерство in United States в Auth0 възлиза на $269K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Auth0. Последна актуализация: 9/23/2025

Средна заплата
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Общо годишно
$269K
Ниво
M2
Основна
$190K
Stock (/yr)
$60K
Бонус
$19K
Години в компанията
0 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в Auth0?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Auth0 in United States е с годишно общо възнаграждение от $413,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Auth0 за позицията Мениджър софтуерно инженерство in United States е $269,000.

Други ресурси