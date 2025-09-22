Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in Australia в Australian Government варира от A$103K до A$146K на year. Последна актуализация: 9/22/2025

A$117K - A$138K
Какви са кариерните нива в Australian Government?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Архитект облачна сигурност

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Australian Government in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$145,862. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Australian Government за позицията Архитект на решения in Australia е A$102,737.

