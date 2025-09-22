Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in Australia в Australian Government варира от A$103K до A$146K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Australian Government. Последна актуализация: 9/22/2025
Средно общо възнаграждение
Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!
Включени длъжностиПодай нова длъжност