Директория на компаниите
Aurora
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Технически програмен мениджър

  • Всички заплати в Технически програмен мениджър

Aurora Технически програмен мениджър Заплати

Възнаграждението за Технически програмен мениджър in United States в Aurora варира от $229K на year за P5 до $336K на year за P7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $296K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Технически програмен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Технически програмен мениджър at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $402,751. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the Технически програмен мениджър role in United States is $293,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Aurora

Свързани компании

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси