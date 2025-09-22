Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Aurora варира от $180K на year за P4 до $571K на year за P8. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $253K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност