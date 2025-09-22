Директория на компаниите
Aurora
Aurora Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United States в Aurora варира от $138K до $201K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$158K - $180K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$138K$158K$180K$201K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Рекрутър di Aurora in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $200,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Aurora untuk peranan Рекрутър in United States ialah $137,700.

