Директория на компаниите
Aurora
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Програмен мениджър

  • Всички заплати в Програмен мениджър

Aurora Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в Aurora варира от $179K до $246K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$194K - $231K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$179K$194K$231K$246K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Програмен мениджър заявки в Aurora за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Програмен мениджър оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Програмен мениджър tại Aurora in United States có tổng thu nhập hàng năm là $245,525. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Aurora cho vị trí Програмен мениджър in United States là $179,340.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Aurora

Свързани компании

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси