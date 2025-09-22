Директория на компаниите
Aurora
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Aurora Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Aurora варира от $221K на year за P5 до $372K на year за P8. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $288K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P4
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Manager
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
Senior Product Manager
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
Staff Product Manager
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Продуктов мениджър en Aurora in United States está en una compensación total anual de $381,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Aurora para el puesto de Продуктов мениджър in United States es $258,600.

