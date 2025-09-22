Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Aurora варира от $221K на year за P5 до $372K на year за P8. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $288K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora. Последна актуализация: 9/22/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$221K
$158K
$42.7K
$20.5K
P6
$266K
$173K
$67.3K
$25.4K
P7
$299K
$215K
$46.3K
$37.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
В Aurora, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)