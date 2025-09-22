Директория на компаниите
Aurora Solar
Aurora Solar Мениджър софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Aurora Solar варира от $198K до $270K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora Solar. Последна актуализация: 9/22/2025

Средно общо възнаграждение

$212K - $256K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$198K$212K$256K$270K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora Solar, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Aurora Solar in United States е с годишно общо възнаграждение от $270,280. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aurora Solar за позицията Мениджър софтуерно инженерство in United States е $198,050.

