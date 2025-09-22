Директория на компаниите
Aurora Solar
Aurora Solar Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Aurora Solar възлиза на $185K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora Solar. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Aurora Solar
Software Engineer
San Francisco, CA
Общо годишно
$185K
Ниво
L4
Основна
$175K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Години в компанията
4 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Aurora Solar?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora Solar, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Aurora Solar in United States sits at a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora Solar for the Софтуерен инженер role in United States is $181,000.

Други ресурси