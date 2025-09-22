Директория на компаниите
Aurora Solar
Aurora Solar Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United States в Aurora Solar възлиза на $153K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurora Solar. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Aurora Solar
Product Designer
hidden
Общо годишно
$153K
Ниво
L2
Основна
$148K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Aurora Solar?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Aurora Solar, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Aurora Solar in United States е с годишно общо възнаграждение от $164,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aurora Solar за позицията Продуктов дизайнер in United States е $153,000.

