Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Aurigo Software възлиза на ₹1.57M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aurigo Software. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Aurigo Software
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.57M
Ниво
A2
Основна
₹1.57M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Aurigo Software?

₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Aurigo Software in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,266,983. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aurigo Software за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,789,766.

