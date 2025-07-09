Директория на компаниите
AUO
Работите ли тук? Заявете вашата компания

AUO Заплати

Диапазонът на заплатите на AUO варира от $25,647 в общо възнаграждение годишно за Електроинженер в долния край до $122,400 за Технически ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AUO. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Софтуерен инженер
Median $29K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
Median $27.5K
Бизнес развитие
$33.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Електроинженер
$25.6K
Хардуерен инженер
$48.6K
Машинен инженер
$27.6K
Продуктов мениджър
$35.7K
Технически ръководител на програма
$122K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в AUO, е Технически ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $122,400. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AUO, е $31,436.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за AUO

Свързани компании

  • Apple
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • PayPal
  • Google
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси