AuditBoard
AuditBoard Заплати

Диапазонът на заплатите на AuditBoard варира от $52,735 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $238,000 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на AuditBoard. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $195K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $238K
Продажби
Median $190K

Човешки ресурси
$175K
Ръководител на програма
$100K
Ръководител на проект
$52.7K
Рекрутер
$80.4K
Търговски инженер
$194K
Ръководител софтуерно инженерство
$213K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В AuditBoard, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в AuditBoard, е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $238,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в AuditBoard, е $190,000.

