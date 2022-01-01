Audible Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на Audible варира от $53,890 в общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $525,300 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Audible. Последна актуализация: 8/22/2025

Софтуерен инженер
SDE I $178K
SDE II $301K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Инженер по бизнес разузнаване

Експерт по данни
Median $225K
Ръководител софтуерно инженерство
Median $360K
Продуктов мениджър
Median $220K
Ръководител на програма
Median $137K
Рекрутер
Median $150K
Технически ръководител на програма
Median $192K
Бизнес операции
$53.9K
Бизнес анализатор
$112K
Финансов анализатор
$161K
Човешки ресурси
$169K
Информационен технолог (ИТ)
$525K
Правен отдел
$393K
Консултант по управление
$101K
Маркетингови операции
$189K
UX изследовател
$168K
График за придобиване на право

5%

Г. 1

15%

Г. 2

40%

Г. 3

40%

Г. 4

Тип акция
RSU

В Audible, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 5% се придобива в 1st-Г. (5.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-Г. (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 3rd-Г. (20.00% полугодишно)

  • 40% се придобива в 4th-Г. (20.00% полугодишно)

25%

Г. 1

35%

Г. 2

40%

Г. 3

Тип акция
RSU

В Audible, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 35% се придобива в 2nd-Г. (35.00% годишно)

  • 40% се придобива в 3rd-Г. (40.00% годишно)

ЧЗВ

