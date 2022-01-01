Audible Заплати

Диапазонът на заплатите на Audible варира от $53,890 в общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $525,300 за Информационен технолог (ИТ) в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Audible. Последна актуализация: 8/22/2025
В Audible, RSUs подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:
5% се придобива в 1st-Г. (5.00% годишно)
15% се придобива в 2nd-Г. (15.00% годишно)
40% се придобива в 3rd-Г. (20.00% полугодишно)
40% се придобива в 4th-Г. (20.00% полугодишно)
В Audible, RSUs подлежат на 3-годишен график за придобиване на право:
25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)
35% се придобива в 2nd-Г. (35.00% годишно)
40% се придобива в 3rd-Г. (40.00% годишно)
