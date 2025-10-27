Директория на компаниите
ATS Automation
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

ATS Automation Механичен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in Canada в ATS Automation възлиза на CA$96.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ATS Automation. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
company icon
ATS Automation
Mechanical Engineer
Cambridge, ON, Canada
Общо годишно
CA$96.5K
Ниво
Senior
Основна
CA$96.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в ATS Automation?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в ATS Automation in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$100,462. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ATS Automation за позицията Механичен инженер in Canada е CA$93,793.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за ATS Automation

Свързани компании

  • Renishaw
  • Mentor Graphics
  • OpenText
  • E2open
  • CGI
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси