Ather Energy
Ather Energy Заплати

Заплатата в Ather Energy варира от $19,714 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $25,089 за Рекрутър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ather Energy. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Човешки ресурси
$21.6K
Маркетинг
$19.7K
Продуктов дизайнер
$20.9K

Рекрутър
$25.1K
The highest paying role reported at Ather Energy is Рекрутър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $25,089. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ather Energy is $21,255.

