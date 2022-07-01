Директория на компаниите
Athelas
Athelas Заплати

Заплатата в Athelas варира от $35,175 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $207,834 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Athelas. Последно актуализирано: 10/9/2025

$160K

Административен асистент
$50.8K
Мениджър бизнес операции
$169K
Маркетингови операции
$95.8K

Продуктов мениджър
$208K
Софтуерен инженер
$35.2K

Фул-стак софтуер инженер

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Athelas, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Athelas is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $207,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Athelas is $95,769.

