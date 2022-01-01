Директория на компаниите
Asurion
Asurion Заплати

Заплатата в Asurion варира от $44,100 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $230,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Asurion. Последно актуализирано: 10/10/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer 1 $90.2K
Software Engineer 2 $142K
Tech Lead $169K
Software Engineer 4 $190K
Software Engineer 5 $222K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Median $160K
Продуктов мениджър
Median $145K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $230K
Бизнес аналитик
Median $93K
Продуктов дизайнер
Median $123K
Счетоводител
$57.1K
Мениджър бизнес операции
$94.9K
Клиентско обслужване
$52.8K
Мениджър анализ на данни
$179K
Финансов аналитик
$69.3K
Човешки ресурси
Median $99K
Information Technologist (IT)
$44.1K
Правни въпроси
$75.4K
Маркетинг
$209K
Маркетингови операции
$118K
Мениджър продуктов дизайн
$185K
Програмен мениджър
$156K
Продажби
$65.3K
Архитект на решения
$72.6K
УИ изследовател
$139K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Asurion е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $230,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Asurion е $123,333.

