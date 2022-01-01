Директория на компаниите
Astranis
Astranis Заплати

Заплатата в Astranis варира от $121,762 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $225,400 за Правни въпроси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Astranis. Последно актуализирано: 8/30/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $213K
Механичен инженер
Median $122K
Хардуерен инженер
Median $140K

Рекрутър
Median $155K
Технически програмен мениджър
Median $165K
Правни въпроси
$225K
Инженер по продажби
$139K
Рисков капиталист
$201K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Astranis, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Astranis е Правни въпроси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $225,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Astranis е $160,000.

