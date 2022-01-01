Change
Levels FYI Logo
Astranis Бенефити
Добавете бенефити
Сравнете
Вижте данните като таблица
Astranis Привилегии и бенефити
Бенефит
Описание
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Free Lunch
Transport allowance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Flexible Spending Account (FSA)
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
