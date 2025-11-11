Директория на компаниите
Aston
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Backend софтуерен инженер

Aston Backend софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Backend софтуерен инженер in Russia в Aston възлиза на RUB 1.89M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aston. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
Aston
Software Engineer
Rostov-On-Don, RO, Russia
Общо годишно
RUB 1.89M
Ниво
M2
Основна
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Aston?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Aston in Russia е с годишно общо възнаграждение от RUB 3,278,471. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aston за позицията Backend софтуерен инженер in Russia е RUB 1,890,538.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Aston

Свързани компании

  • Dropbox
  • Stripe
  • Apple
  • SoFi
  • Roblox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси