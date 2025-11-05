Директория на компаниите
Aston Софтуерен инженер Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Moscow Metro Area в Aston възлиза на RUB 877K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aston. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Aston
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 877K
Ниво
L3
Основна
RUB 877K
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
0-1 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Aston in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 3,217,396. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aston за позицията Софтуерен инженер in Moscow Metro Area е RUB 876,727.

