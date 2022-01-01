ASSURANCE IQ Заплати

В ASSURANCE IQ, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

10 % се придобива в 1st - ГОД ( 10.00 % годишно )

20 % се придобива в 2nd - ГОД ( 20.00 % годишно )

40 % се придобива в 3rd - ГОД ( 40.00 % годишно )