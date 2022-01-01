Директория на компаниите
ASSURANCE IQ
ASSURANCE IQ Заплати

Заплатата в ASSURANCE IQ варира от $63,315 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $261,300 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ASSURANCE IQ. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $156K
Счетоводител
$93.1K
Специалист по данни
$152K

Маркетинг
$93.5K
Маркетингови операции
$63.3K
Продуктов дизайнер
$186K
Програмен мениджър
$111K
Мениджър софтуерно инженерство
$261K
Технически програмен мениджър
$173K
График на придобиване

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

40%

ГОД 3

30%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ASSURANCE IQ, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 40% се придобива в 3rd-ГОД (40.00% годишно)

  • 30% се придобива в 4th-ГОД (30.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ASSURANCE IQ е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $261,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ASSURANCE IQ е $152,348.

