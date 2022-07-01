Директория на компаниите
ASR Analytics
ASR Analytics Заплати

Заплатата в ASR Analytics варира от $56,951 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $93,000 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ASR Analytics. Последно актуализирано: 11/14/2025

Бизнес анализатор
$57K
Специалист по данни
Median $93K
Консултант по управление
$80.4K

Софтуерен инженер
$80.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ASR Analytics е Специалист по данни с годишно общо възнаграждение от $93,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ASR Analytics е $80,380.

