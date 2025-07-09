Директория на компаниите
Aspen Dental
Aspen Dental Заплати

Диапазонът на заплатите на Aspen Dental варира от $42,806 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $331,650 за Лекар в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Aspen Dental. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $130K
Бизнес анализатор
$116K
Експерт по данни
$114K

Информационен технолог (ИТ)
$42.8K
Лекар
$332K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Aspen Dental, е Лекар at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $331,650. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Aspen Dental, е $115,575.

